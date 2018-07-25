الخليج يضم  محترفين غينيين

الدمام-حمودالزهراني

واصلت إدارة نادي الخليج إبرام صفقاتها مع اللاعبين الأجانب حيث وقعت مع الغيني ألسيني بنغورا ( ظهير يمين ) لاعب فريق حوريا الغيني إلى جانب مواطنه داودا بنغورا (محور) لاعب فريق كالوم الغيني لمدة موسم واحد ، وذلك لدعم الدانة في منافسات دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى ،وكان ألسيني ودادا قد اجتازا الفحوصات الطبية.

وكانت إدارة الخليج قد أعلنت عن صرف النظر عن لاعب المحور الغاني الفيس غبوكو وذلك لظروفه الخاصة

وتم استبداله باللاعب داودا بنغورا وبذلك ينضم الأخير مع مواطنه ألسيني بنغورا

إلى قائمة اللأجانب الذين انتظموا في تدريبات الدانة وهم( الحارس الأردني عبد الله الزعبي

والمهاجم الايفواري لاسينا ديابي، ولاعب الوسط الكنغولي أندوما) إلى جانب المواليد المهاجم محمد ماهر.

يذكر بأن الظهير الأيمن ألسيني مواليد 1993خاض مع منتخب الغيني 38 مباراة دولية

بينما لاعب المحور الدفاعي داودا مواليد 1994 قد خاض 26 مباراة دولية مع المنتخب الغيني.