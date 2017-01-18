الخليج يكرم أكاديمية أسباير زون

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الدمام- حمود الزهراني

كرمت إدارة نادي الخليج أمس أكاديمية أسباير زون، وذلك للجهود الكبيرة التي ساهمت بها لإنجاح معسكر فريق الخليج الأول لكرة القدم، حيث زار حسين الصادق عضو مجلس إدارة نادي الخليج والمشرف العام على الفريق الأول لكرة القدم، وعلي السبع مدير الفريق، علي سالم عفيفة نائب الرئيس العام لأكاديمية أسباير زون؛

حيث قدما له وافر شكرهما على حسن الاستضافة طوال فترة المعسكر مشيدين بالمنشأة المهيأة بكافة سبل نجاح المعسكر.

وعلى صعيد تحضيرات الفريق الخلجاوي، فقد استأنف الفريق تدريباته أمس، بحصة استشفائية صباحية بعد تعادله الإيجابي مع شنغهاي الصيني 2/2 في اللقاء الودي الثاني بمعسكر قطر،

فيما أجرى الفريق بقيادة التونسي جلال قادري المدير الفني للفريق تمرينا مسائيا، على ملعب أكاديمية أسباير.

ومن المقرر أـن يختتم الفريق معسكره بدولة قطر غدا، والعودة إلى المملكة للتحضير لمواجهة العين يوم السبت المقبل، ضمن منافسات دور 32 لكأس خادم الحرمين الشريفين .