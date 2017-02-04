الخليج يكمل تحضيراته للنصر ويحتفل بآل فريج

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سيهات ـ البلاد

أكمل فريق الخليج الأول لكرة القدم مساء أمس استعداداته للقاء النصر مساء اليوم من خلال التدريب التكتيكي الذي أجراه على استاد مدينة الامير سعود بن جلوي بالراكة

وشهد التدريب اشتراك محمد المطوع الذي خرج بداعي الإصابة قبل نهاية تدريب أمس. وقد أبدى المطوع جاهزية للمشاركة في مباراة النصر المقبلة ، وقد ركَّز جلال قادري خلال التدريب على الجانب الفني بتطبيق اللاعبين عدد من الجمل التكتيكية سواء عبر الكرات الثابتة أو المتحركة والتسديد على المرمى.

وبعد نهاية التدريب أقامت إدارة الكرة حفلا مبسطا للحارس مسلم آل فريج بمناسبة عقد قرانه مؤخراً حيث تلقى آل فريج التهاني من زملائه اللاعبين وبقية الجهازين الفني والاداري متمنين له حياة زوجية سعيدة

وفي سياق آخر شهدت مبادرة تكريم المتفوقين الحاصلين على تقدير ممتاز من كل المراحل التعليمية حضورا جيدا حيث توافد الطلاب على مكتب العلاقات العامة بالنادي وتحصلوا على تذكرة مجانية لمباراة الخليج والنصر بالاضافة إلى هدية من متجر نادي الخليج وكوبون تخفيض بقيمة 30% على أحد منتجات المتجر.