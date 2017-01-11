الخليج يلاقي شنغهاي في معسكر أسباير

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الدمام-حمودالزهراني

بدأ فريق الخليج معسكره الخارجي، وتحتضنه ملاعب أكاديمية أسباير القطرية حتى 19 يناير الجاري، وذلك بالتدريب على فترتين صباحية ومسائية؛ تحضيراً لمنافسات القسم الثاني من دوري جميل للمحترفين.

فيما تقرر خوض الخليج مباراته الودية مع فريق شنغهاي الصيني يوم 16 يناير، والذي يقيم معسكره أيضا في أكاديمية أسباير، بانتظار تأكد المباراة الودية الثانية . وشهد التدريب الصباحي الذي قاده التونسي جلال قادري المدير الفني للفريق تركيزا على الجانب اللياقي، واختتم بتقسيمة على ربع الملعب.

فيما تركزت الحصة التدريبية المسائية والتي أقيمت على نفس الملعب على الجانب الفني؛ حيث بدأ التدريب بإحماء بالكرة ، ثم طبق اللاعبون عددا من الجمل التكتيكية؛ بهدف الاستحواذ، وفي المقابل الضغط على حامل الكرة ، كما طبق المهاجمون ولاعبو الوسط بناء الهجمة والارتداد السريع .