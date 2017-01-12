الخليوي : الوجوه الشابة أملنا لتحقيق نتائج مشرفة بمونديال اليد

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روان- فرنسا- وكالات

أكد رئيس اتحاد كرة اليد تركي الخليوي على أن أخضر اليد في تمام الجاهزية للمشاركة في بطولة كأس العالم لكرة اليد، والتي انطلقت منافساتها على الأراضي الفرنسية بمشاركة (24) منتخبا، هم الأفضل على المستوى العالمي في الوقت الحالي.

وأضاف: ” التحضير للمشاركة في منافسات البطولة العالمية، تم على عدة مراحل، كان منها المعسكر الداخلي الذي أقيم في مدينة الدمام، وكذلك المعسكر الخارجي في صربيا، وقد طرأ تقدم ملحوظ على المستوى الفني والجماعي لأخضر اليد، وهو ما يبث الطمأنينة لدى الجميع بتحقيق النتائج المرجوة، وتسجيل مشاركة تاريخية لليد السعودية “.

وأبان الخليوي أن المعسكرات الداخلية والخارجية التي خاضها أخضر اليد، تعرضت لبعض العوائق؛ جراء البيروقراطية الإدارية لبعض الجهات الخاصة باللاعبين، وهو ما أجبرنا على تأخير المعسكر الخارجي لما يقارب الأسبوعين، ومن ثم تعويض ذلك ببرنامج تدريبي مكثف أشرف عليه الجهازان الفني والإداري .

كما أوضح الخليوي أن الهدف الموضوع لهذه المشاركة العالمية، تقديم مستويات مميزة، تساعد على رفع مستوى أداء اللاعبين، وتكسبهم العديد من الخبرات، إضافة للتأهل لدور الـ (16) للمرة الأولى في تاريخ كرة اليد السعودية، وهو ما تم بناء كافة الخطط الاعدادية عليه خلال الفترة الماضية ،

مبينا أن المجموعة تضم عدة منتخبات مرشحة للمنافسة على اللقب العالمي، لكن لاعبينا سيصبون كامل ثقلهم؛ من أجل تخطي منتخبي تشيلي وروسيا البيضاء، ومن ثم التأهل للدور الثاني.

وأكد رئيس الاتحاد السعودي لكرة اليد أن الخطط لا تتوقف على هذه المشاركة، مؤكدا أنهم ينظرون بشكل كبير لمستقبل كرة اليد السعودية، حيث ضمت قائمة المنتخب التي تواجدت في المعسكر الإعدادي، وكذلك المشاركة في البطولة العالمية العديد من الوجوه الشابة، التي ينتظر أن تكون النواة لمستقبل مزهر لكرة اليد السعودية.