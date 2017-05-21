(الخويا) .. فرقة سعودية استهوت ترامب

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الرياض ــ البلاد

بطريقة تدل على اعجاب الرئيس الامريكي دونالد ترامب بالمورث الثقافي السعودي اطال ترامب النظر في مجموعة “الخويا” ولباسها الشهير (المجند والخنجر والسيف المذهب).

ويعد الخويا الذي يبلغ عددهم في بعض الاستقبالات الرسمية أكثر من 300 رجل يلبسون الزي السعودي الرسمي (الدقلة الملونة والمحزم الطرز بالرصاص والمجند، الى جانب الخنجر المذهب) جزء من التراث السعودي

وكان الرئيس الأمريكي قد مر امام الخويا مستمعا لشرح الملك سلمان عن اللبس المميز للخويا الذين اصطفوا بخطين متوازيين مشكلين ممرا بشريا للملك وضيفه، وجذب منظر الخويا نظر ترمب.

وتلفت ملابس “الخويا” أنظار الرؤساء في الزيارات حيث يصطفون للتشريفات في استقبالات الرؤساء وتوديعهم في القمة المقامة بالرياض، حيث يقف اكثر من 100 خويا باللبس الرسمي لاستقبال الرؤساء والزعماء والوفود الرسمية وهي سمة من سمات المملكة والتي يسجلها الإعلام الأجنبي دوما الحاضر مع الرؤساء.