الخيبري ينتقل للقادسية ويترك مكانه للسفياني

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جدة- عبدالعزيز عركوك

يعاود الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد تدريباته مساء اليوم الاثنين على ملعب الأمير فيصل بن فهد بمقر النادي عقب الاجازة التي منحها المدير الفني خوسيه سييرا للاعبين أمس الأحد عقب مواجهة الطائي الماضي التي اقيمت يوم الجمعة الماضية ضمن دور ال32 لمسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين.

ومن المنتظر أن يعقد المدرب اجتماعا مطولا باللاعبين اليوم قبل بداية الحصة التدريبية لمناقشة خسارة الفريق من الطائي لتصحيح الأخطاء وتفادي الوقوع فيها مجددا بالإضافة لدعم اللاعبين واشعارهم بأهمية المرحلة المقبلة ليتمكن الفريق مع العودة إلى الانتصارات

مجددا اعتبارا من مواجهة الوحدة يوم السبت القادم ضمن الجولة السادسة عشر من دوري جميل للتركيز على المسابقة وتقليص الفارق النقطي بين الاتحاد والمتصدر فريق الهلال.

ومن جهة أخرى أنهت الإدارة الاتحاد بشكل رسمي انتقال اللاعب قصي الخيبري إلى القادسية لنهاية الموسم بنظام الإعارة وبذلك تم اسقاط اسم اللاعب الخيبري من كشوفات الاتحاد ليتم تسجيل اللاعب المنضم حديثا للفريق النجم ربيع السفياني ليتمكن من المشاركة في اللقاءات القادمة اعتبارا من مباراة الوحدة.