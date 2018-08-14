الداخلية الأردنية: منفذو هجوم السلط يعتنقون فكر (داعش)

عمان ــ وكالات

قالت وزارة الداخلية الأردنية، إن الإرهابيين الذين ضبطوا في هجوم السلط يعتنقون فكر داعش،وأعلنت الحكومة الأردنية العثور على 3 جثث لإرهابيين داخل مبنى المداهمة بمدينة السلط، وسط انعقاد مستمر لـ”خلية الأزمة” التي تشكلت فور اندلاع الأحداث في المدينة لمتابعة تطورات ومستجدات العملية.

وكانت قوات الامن الأردنية قد داهمت مبنى تحصنت فيه خلية إرهابية يشتبه بتورطها في زرع عبوة ناسفة أسفل دورية مكلفة بحماية مهرجان الفحيص الفني، الجمعة، ما أسفر عن مقتل عنصر أمن.

وقالت وزيرة الدولة لشؤون الإعلام المتحدثة الرسمية باسم الحكومة، جمانة غنيمات، أن عملية المداهمة أسفرت عن مقتل 4 من عناصر الأمن، قالت في الوقت نفسه إن عمليات البحث والتفتيش أسفرت عن انتشال 3 جثث لإرهابيين في الموقع.

وذكرت الوزيرة في بيان نشرته وكالة الأنباء الأردنية الرسمية أنه تم ضبط أسلحة أتوماتيكية بحوزة الإرهابيين، مشيرة إلى أن العملية ما تزال مستمرّة.

في هذه الأثناء، لا تزال “خليّة الأزمة” التي تشكلت فور اندلاع الأحداث في مدينة السلط، في حالة انعقاد لمتابعة أبرز المستجدات، والوقوف على آخر تطوارات العمليّة الأمنية.

وتضم الخلية رئيس الوزراء، وزير الداخلية، وزير الدولة لشؤون الإعلام، رئيس هيئة الأركان المشتركة، مدير المخابرات العامة، مدير الأمن العام، مدير عام الدرك، مدير عام الدفاع المدني.