الداخلية: المملكة تواجه إرهابيين لهم علاقات مباشرة مع إيران

أكد المتحدث الأمني لوزارة الداخلية اللواء منصور التركي أن العملية الأمنية لكشف قاتلي الشيخ الجيراني شملت مساحة حوالي مليوني متر مربع، كاشفا أن المتورطين قاموا بالتنكيل بالشيخ الجيراني قبل قتله.

وقال اللواء التركي في المؤتمر الصحافي حول كشف هوية المتورطين في قتل الشيخ الجيراني ، أن المملكة تواجه مجموعة إرهابية لها علاقات وارتباط مباشر مع إيران ، مشيراً إلي أن معظم الدول المتورطة في دعم الإرهاب حريصة أن يكون دعمها بشكل غير مباشر

وأضاف أنه ما زال هناك 3 مطلوبين فارين ضمن قائمة الـ23، مؤكدًا أن جميع من يقوم بإيواء الإرهابيين يخضع للمسائلة القانونية.

وأوضح أن القبض على المتهم زكي سلمان الفرج المطلوب في قضية قتل القاضي الشيخ محمد الجيراني بعد قتل أخيه غير الشقيق وهو المتهم الأول، مفيد بشكل كبير في سير عملية التحقيقات، لافتًا إلى أنه كان لابد من التحقق من هوية الجثة قبل إعلان تفاصيل الجريمة.