الداخلية تحذر من اتصالات خارجية غرضها الابتزاز

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جدة ــ واس

حذرت وزارة الداخلية المواطنين من اتصالات وهمية لمجهولين من خارج المملكة، يظهر عبرها رقم سفارة المملكة بواشنطن (3800-342-202)، لافتة إلى أن الاتصالات تتضمن طلبات بتحويل مبالغ مالية كبيرة مقابل التصديق على الشهادات العلمية التي حصلوا عليها من خلال دراستهم عن بعد (اونلاين) من جامعات امريكية.

وقال مدير الإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام بوزارة الداخلية اللواء الدكتور محمد بن عبدالله المرعول، ان الداخلية تلقت برقية من السفارة السعودية بواشنطن أفادت بتلقيها اتصالات من مواطنين ابلغوا عن تغليهم اتصالات من مجهولين تتضمن طلبات بتحويل مبالغ مالية كبيرة مقابل التصديق على الشهادات العلمية التي حصلوا عليها من خلال دراستهم عن بعد (أونلاين) من جامعات أمريكية، وفي حال امتناعهم يتم تهديدهم بإبلاغ وزارة الداخلية بالمملكة عن أسمائهم بأن هذه الشهادات مجهولة المصدر وغير معترف بها.