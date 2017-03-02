الداخلية تحرم العميد من الأنصاري

شارك عبر واتساب

جدة- البلاد

أكدت تقارير أن إدارة نادي الاتحاد تحاول جاهدة الحفاظ على قوام الفريق الحالي، وتدعيمه في فترة الانتقالات الصيفية القادمة، إلا أن هناك عقبات كبيرة تواجهها، خاصة أن أبرز عناصر الفريق معارون من أندية أخرى.

ويأتي في مقدمة هؤلاء النجوم، الكويتي فهد الأنصاري والذي تسعى الإدارة الاتحادية لإغرائه؛ من أجل البقاء في جدة للموسم القادم، وتحويل عقده من إعارة إلى شراء نهائي.

وتشير المصادر إلى اقتناع اللاعب بالعرض الاتحادي، ولكن تبقى عقبة وحيدة أمام بقاء اللاعب في الاتحاد، وهي عمله في وزارة الداخلية بالكويت، وهو ماقد يمنعه من تجديد العقد مع النمور إذا رفضت جهة العمل تمديد الأجازة الحاصل عليها لمدة 6 أشهر.

وسيحاول اللاعب الحديث مع المسؤولين من أجل تمديد الإجازة، باعتباره لاعباً محترفاً يمثل بلاده في أقوى دوري في المنطقة.

يذكر أن نجماً اتحادياً آخر في طريقه لترك الفريق مع نهاية الموسم، وهو اللاعب محمود عبد المنعم كهربا، أحد أهم لاعبي الفريق وهدافه المعار من نادي الزمالك المصري.