الداخلية تستضيف مؤتمر الدول الموقعة على مدونة سلوك جيبوتي

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جدة – واس

تستضيف وزارة الداخلية ممثلة في المديرية العامة لحرس الحدود اليوم الثلاثاء المؤتمر عالي المستوى للدول الموقعة على مدونة سلوك جيبوتي على مستوى وزاري ، وذلك بقاعة الاجتماعات في أكاديمية محمد بن نايف للعلوم والدراسات الأمنية البحرية في جدة.

ويناقش المؤتمر على مدى ثلاثة أيام مقترح توسيع اختصاصات مدونة السلوك بشأن قمع القرصنة البحرية والسطو المسلح اللذين يستهدفان السفن في غربي المحيط الهندي وخليج عدن من أجل التصدي بشكل شامل للجرائم البحرية التي تهدد سلامة المنطقة وأمنها .