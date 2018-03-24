الدارة توقع مذكرة تعاون مع الأرشيف الوطني الإماراتي

الرياض- البلاد

وقعت دارة الملك عبد العزيز مع الأرشيف الوطني بدولة الإمارات العربية المتحدة مذكرة تعاون؛ بهدف تطوير علاقات التعاون الثنائي، وتعزيزها في العديد من المجالات ودعم البرامج والنشاطات المشتركة ذات الصلة بعمليهما.

ووقع مذكرة التعاون من جانب الدارة الدكتور فهد عبد الله السماري أمين عام دارة الملك عبد العزيز المكلف، ومن جانب الأرشيف الوطني الإماراتي مدير عام الأرشيف الوطني بدولة الإمارات العربية المتحدة الدكتور عبد الله محمد الريسي .

وتأتي المذكرة، التي تم توقيعها على هامش معرض الرياض الدولي للكتاب الذي تحل الإمارات ضيف شرف عليه في دورته الحالية؛ سعيا من الطرفين للاستفادة من الإرث التاريخي والحضاري المتوفر لدى الجانبين على شكل مقتنيات توثق الإرث التاريخي والتراثي للبلدين الشقيقين.