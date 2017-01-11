الدبل : لا مانع لدينا لبيع ( كنو)

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الدمام- البلاد

أكد رئيس نادي الاتفاق خالد الدبل أن الإدارة لن تمانع في رحيل نجم الفريق محمد كنو، خاصة بعد التألق الكبير والمستوى المبهر الذي ظهر به اللاعب أمام الفريق التركي غلطة سراى ، خلال المباراة الودية التي أقيمت بالدمام .

وأضاف: هناك 6 عروض فعليا وصلت لنادي الاتفاق؛ من أجل التعاقد مع نجم الفريق، ولكننا لن نستعجل في الرد، وسنقوم بدراسة كل عرض بشكل منفصل. كما أشاد خالد الدبل باللاعب محمد كنو

وقال: إنه لاعب مميز في صفوف الفريق، والتخلي عنه لن يكون بالأمر السهل، ولكننا في نادي الاتفاق نفكر بفكر احترافي لخدمة الفريق عامة . كما شدد رئيس نادي الاتفاق على أن رحيل كنو في هذا التوقيت، له مزايا وعيوب، وسننظر له من جميع النواحي.