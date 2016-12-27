الدحيم : الديربي لا يخضع لمقاييس
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أكد مدافع فريق الاتحاد عمار الدحيم على أهمية مباراة الديربي قائلا: إنها لا تخضع لمقاييس بنسبة كبيرة بقدر مايدخل في ذلك أمور أخرى تتعلق بالجوانب النفسية والمعنوية، مؤكدا أن المباراة قبل إقامتها بأسبوع تجد الكثير من المتابعين والمهتمين يتحدثون عنها، وهناك عبارات التحدي موجودة بين جماهير الناديين في مختلف الأماكن العامة، كون المباراة تجمع قطبي جدة، وأكد الدحيم أنهم كلاعبين يدركون ذلك وحريصون على تحقيق نتيجة إيجابية ترضي الجماهير الاتحادية، وأشار إلى أن الفوز على الأهلي سيكون له طعم آخر، متمينا التوفيق والسداد للظهور بالشكل المشرف له، ولجميع لاعبي النمور للحصول على بطاقة التأهل.
التصنيف: الرياضة
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