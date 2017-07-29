الدفاعات السعودية دمرت الصاروخ.. إدانة عالمية:عدوان متزامن على مكة والقدس من الحوثيين وإسرائيل

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للمرة الثانية استهدفت ميليشيا الحوثي مكة المكرمة بصاروخ باليستي في عدوان إجرامي جبان ، دون وقوع أضرار. فقد أعلنت قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن عن تمكن قوات الدفاع الجوي في التحالف من اعتراض صاروخ باليستي أطلقته الميليشيات الحوثية باتجاه منطقة مكة المكرمة، في محاولة يائسة لإفساد موسم الحج.

وقالت القيادة في بيان لها : تمكنت قوات الدفاع الجوي مساء الخميس 4 ذو القعدة 1438 الموافق 27 يوليو 2017، من اعتراض صاروخ باليستي أطلقته المليشيات باتجاه مكة المكرمة، حيث جرى اعتراضه فوق منطقة الواصلية بمحافظة الطائف 69 كلم عن مكة المكرمة، دون وقوع أي أضرار ولله الحمد.وأكدت قيادة التحالف،

أن استمرار تهريب الصواريخ إلى الأراضي اليمنية يأتي بسبب غياب الرقابة على ميناء الحديدة، وسوء استخدام التصاريح التي يمنحها التحالف للشحنات الإغاثية والبضائع. في وقت يعجز المجتمع الدولي عن اتخاذ قرار لمنع تلك الانتهاكات التي تطيل أمد الحرب وتعرض حياة المدنيين للخطر.

وجدد التحالف تأييده لقرار الحكومة الشرعية اليمنية، لمسعى المبعوث الخاص للأمم المتحدة لليمن إسماعيل ولد الشيخ للرقابة على هذا الميناء الحيوي.

وقد استنكرت دول الأمة الإسلامية والعالم إقدام ميليشيات الحوثي على هذا الاعتداء الصاروخي الجبان لضرب مكة المكرمة للمرة الثانية، ونددت عواصم العالم الإسلامي بمحاولة استهداف أقدس مقدسات المسلمين حيث بيت الله الحرام والكعبة المشرفة ، وتتزامن الجريمة مع الاعتداءات الاسرائيلية على المسجد الأقصى المبارك في القدس المحتلة.

يذكر أن الدفاعات الجوية السعودية سبق وأن اعترضت صاروخاً باليستياً أطلقته الميليشيات الحوثية في أكتوبر الماضي باتجاه منطقة مكة المكرمة واستنكرتها دول الأمة الإسلامية والعالم.