الدفاع الجوي يدمر صاروخا باليستيا استهدف الرياض

الرياض – البلاد

اعترض الدفاع الجوي السعودي بنجاح مساء امس الأحد صاروخا باليستيا اطلقته المليشيات الحوثية من داخل الأراضي اليمنية مستهدفا المملكة ، حيث اعترضت قوات الدفاع الجوي الصاروخ وتمكنت من تدميره شمال شرق الرياض قبل وقوعه . وكان المتحدث باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد تركي المالكي، أكد في تصريحات سابقة، أن الأعمال العدائية من قبل الجماعة الحوثية المدعومة من إيران تثبت استمرار تورط دعم النظام الإيراني بدعم الجماعة الحوثية المسلّحة بقدرات نوعية في تحدٍ واضح وصريح لخرق القرار الأممي (2216) والقرار (2231) بهدف تهديد أمن السعودية وتهديد الأمن الإقليمي والدولي”.

كما أشار العقيد تركي المالكي إلى “أن إطلاق الصواريخ الباليستية باتجاه المدن والقرى الآهلة بالسكان يعد مخالفاً للقانون الدولي الإنساني”.