الدفاع الجوي يعترض صاروخين بالستيين أطلقتهما ميليشيا الحوثي باتجاه المملكة

اعترضت قوات الدفاع الجوي الملكي، مساء الأحد ، صاروخين باليستيين أطلقتهما الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران من داخل الأراضي اليمنية باتجاه أراضي المملكة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد تركي المالكي أن الصاروخين كانا باتجاه مدينة نجران وأطلقتهما الميليشيا بطريقة متعمدة لاستهداف المناطق المدنية والآهلة بالسكان، وقد تمكنت قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي من اعتراضهما.

وأضاف المالكي أنه نتج عن ذلك تناثر شظايا الصاروخين على الأحياء السكنية، ولم تسجل أي إصابات أو اضرار، مؤكداً أن هذا العمل العدائي من قبل الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران يثبت استمرار تورط دعم النظام الإيراني للميليشيا الحوثية المسلّحة بقدرات نوعية، في تحدٍ واضح وصريح لانتهاك القرار الأممي (2216) والقرار (2231) بهدف تهديد أمن المملكة العربية السعودية وتهديد الأمن الإقليمي والدولي.