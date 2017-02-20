الدفاع المدني: إطلاق خدمة “سلامة” لإصدار تصاريح السلامة إلكترونياً قريباً

شارك عبر واتساب

أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني أنها بصدد إطلاق خدمة “سلامة” الإلكترونية ،في مناطق الرياض،مكة المكرمة،و الشرقية ،حيث تمكن هذه الخدمة أصحاب المنشآت من استخراج وتجديد تصاريح السلامة للمنشآت دون الحاجة لزيارة مقرّات الدفاع المدني.

وقال معالي مدير عام الدفاع المدني الفريق سليمان بن عبدالله العمرو, أنّه في ظل توجيهات واهتمام صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رئيس مجلس الدفاع المدني , لقطاعات وزارة الداخلية كافة ، باستخدام التقنية في ميكنة أعمالها من أجل التسهيل على المواطنين وتقديم الخدمة لهم بأعلى جودة ، فقد استكملت المديرية العامة للدفاع المدني كل الترتيبات لإطلاق خدمة ” سلامة ” ، التي من خلالها سيتم تسهيل إجراءات إصدار رخص السلامة للمنشآت ، حيث تمتاز هذه الخدمة بسهولة تقديــم طلبــات الترخيــص إلكترونيـاً دون الحاجــة لمراجعــة مقــرات الدفــاع المدنــي، مــا يوفــر الوقــت والجهد, إضافة إلى إمكانية متابعــة حالــة الطلــب و تحديــث البيانــات إلكترونيــاً , وهذا بدوره سيسهم في سرعة الإنجاز واختصــار المــدة الزمنيــة لعمليــة حصــول المنشــآت المستفيدة على التراخيص وتجديدها.

وأشار الفريق العمرو, إلى أنه ستتبع هذه المرحلة تطبيق الخدمة في بقية مناطق المملكة, وقال : إن خطوات تقديم الطلب الالكترونية ستكون سهلة ، من خلال الدخول لبوابة الدفاع المدني الإلكترونية، وإتباع إجراءات ميسّرة , تبدأ باختيار خدمة تراخيص أنشطة تجارية ، ومن ثمّ تعبئة البيانات واختيار شركة السلامة من ضمن عدد من الشركات والمؤسسات ستكون معروضة بالموقع وإرفاق المستندات المطلوبة , ليتم بعدها دراسة الطلب ، وبعد اختيار شركة أو مؤسسة السلامة من قبل المستفيد تقوم الشركة أو المؤسسة باستلام الطلب ، ومن بعدها تجهيز الموقع بمخطط السلامة ومتطلباتها الأساسية , ليقوم بعدها الدفاع المدني وعبر فرق متخصصة بإشعار العميل بتحديد موعد لزيارة الموقع والكشف على توافر متطلبات السلامة، و من ثمّ الوصول إلى الخطوة الأخيرة لإصدار رخص السلامة إلكترونياً أو تجديدها .

وأكّد مدير الدفاع المدني أنّ السلامة تعدّ مطلبــاً ضرورياً وملحاً في عالم اليوم، فهــي أمــر يتعلــق بشــكل مباشــر بــأرواح البشــر وسلامة منشآتهم ، وبجــودة مســاكنهم ومتاجرهــم وأماكــن عملهــم والأخذ بمتطلبات السلامة الوقائية أمر يوفر بإذن الله بيئات سكن وعمل آمنة , ونُعَول كثيراً على وعي واهتمام المواطن والمقيم الذي نراه في تنامي وهو محل تقديرنا وشكرنا.

وسيتم إطلاق هذه الخدمة بمشيئة الله خلال الأيام القليلة القادمة، وســتكون متاحــة لجميــع المنشــآت التــي تمتلــك ســجلات تجاريــة ســارية المفعــول.