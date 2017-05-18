الدفاع المدني بمكة يخمد حريقًا في أرض مخصصة لبيع الأعلاف والمواشي بحي العكيشية

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أوضح المتحدث الرسمي للإدارة العامة للدفاع المدني بمكة المكرمة الرائد نايف الشريف أنه في تمام الساعة الثالثة عشرة والدقيقة السابعة والأربعين من اليوم الخميس.

تلقت غرفة العمليات بلاغًا مفاده اشتعال النار في أرض فضاء بحي العكيشية بمكة المكرمة وعلى الفور تم نقل وحدات الدفاع المدني إلى موقع الحادث.

الذي كان عبارة عن اشتعال النار في مجموعة من حزم الأعلاف تقع في أرض مخصصة لبيع الأعلاف والمواشي , حيث تقدر أبعاد الجزء المحترق ب (50×100)م.

وأكد الرائد الشريف أنه تمت السيطرة على الحادث وإخماده والحيلولة دون امتداد النار للمواقع المجاورة .

موضحا أنه لم ينجم عن الحادث أي إصابات في الأرواح ولله الحمد وأن فريق التحقيق بالإدارة باشر التعرف على مسببات الحادث بالتنسيق مع الجهات المعنية .