الدفاع المدني يحذر من التقلبات الجوية

حذّرت المديرية العامة للدفاع المدني وفقاً لما ورد لها من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من تقلبات جوية مختلفة وامطار رعدية علي كل مناطق المملكة ابتداء من مساء اليوم الأحد 18-2 -1440ه. وحتي يوم الخميس 23-2-1440ه وبينت أنها تتوقع بمشيئة الله تعالى حالة مطرية على اجزاء من المملكة .

ومن المتوقع أن تتأثر المناطق: (مكة المكرمة, القصيم, الرياض, المدينة المنورة, تبوك، عسير، جازان, حائل ، الشرقية ، الجوف، الباحة، نجران ، الحدود الشمالية)بهطول أمطار متفاوتة الغزارة ورياح نشطة السرعة وتزداد فرصة هطول الامطار الرعدية على المناطق المصحوبة بنشاط الرياح المثيرة للاتربة والغبار وزخات من البرد.

ويحتمل أن تتعرض أجزاء منها إلى أمطار شديدة الغزارة تؤدي إلى جريان السيول.

وتهيب المديرية العامة للدفاع المدني بالجميع توخي الحذر من المخاطر المحتملة في مثل هذه الحالة والابتعاد عن اماكن تجمع السيول والالتزام بتعليمات الدفاع المدني عبر وسائل الإعلام المقروءة والمرئية والمسموعة وعبر مواقع التواصل الإجتماعي حفاظاً على سلامتهم متمنياً السلامة للجميع.