الدفاع المدني يشارك في مهام الإنقاذ بالمهرة

الرياض- البلاد

تشارك المديرية العامة للدفاع المدني ضمن جهود المملكة العربية السعودية الداعمة للشعب اليمني الشقيق في مواجهة الآثار المترتبة على إعصار ” لبان ” الذي تعرضت له بعض أجزاء الجمهورية اليمنية الشقيقة ، للقيام بمهام الإنقاذ والاستجابة للاحتياجات الإنسانية الإغاثية للشعب اليمني الشقيق .

وأكد معالي مدير عام الدفاع المدني الفريق سليمان بن عبدالله العمرو أن هذه المشاركة تأتي ضمن الجهود والأعمال الإنسانية التي يقوم بها ” تحالف دعم الشرعية في اليمن ” لتقديم العون والإغاثة للأشقاء بمحافظة المهرة .

وأضاف الفريق العمرو : إن فرق الإنقاذ التي تشارك بها المديرية العامة للدفاع المدني في عملية الإنقاذ بمحافظة المهرة تضم العديد من تشكيلات القوى البشرية وأحدث الآليات والتجهيزات المناسبة لمثل هذه الحالات .

وشدد معالي الفريق العمرو أن المملكة تحرص على المشاركة في مساندة أعمال الإغاثة بالدول العربية والإسلامية والصديقة متى ما تطلب الموقف ذلك، حيث ساهمت المديرية العامة للدفاع المدني في العديد من الجهود الدولية للإغاثة في بعض الدول، وإيفاد مجموعة من الضباط لتقديم العون والوقوف على آثار بعض الكوارث الطبيعية التي شهدتها بعض الدول الاسلامية والعربية.

مما يذكر أن الدفاع المدني يمتلك فريقاً دولياً للبحث والإنقاذ (SASART) مصنفاً من قبل المجموعة الدوليه للبحث والإنقاذ ( INSARAG) بالتصنيف الثقيل وهو أعلى تصنيف دولي لفرق البحث والإنقاذ الدولية.