محليات

الدفاع المدني يطلق صافرات إنذار تجريبية في منطقتي الرياض والشرقية اليوم

كتبه ibrahim abd el gffaraccess_time24 / شعبان / 1439 هـ      10 مايو 2018chat_bubble_outlineضف تعليق

تطلق المديرية العامة للدفاع المدني اليوم الخميس صافرات إنذار تجريبية في منطقة الرياض والمنطقة الشرقية ، وذلك للتأكد من جاهزية المشروع، وستستغرق التجربة كاملة خمس دقائق.

 

وسيكون موعد إطلاق الصافرات في تمام الساعة الواحدة ظهرا .

ibrahim

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