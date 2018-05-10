الدفاع المدني يطلق صافرات إنذار تجريبية في منطقتي الرياض والشرقية اليوم

وسيكون موعد إطلاق الصافرات في تمام الساعة الواحدة ظهرا .

يعتزم الدفاع المدني القيام بتجربة إطلاق لـ #صافرات_الإنذار في منطقة الرياض (الرياض، الخرج، الدلم، الدرعية) والمنطقة الشرقية (جميع المحافظات) في تمام الساعة الواحدة ظهرا يوم غد الخميس ٢٤/ ٨/ ١٤٣٩هـ الموافق ١٠/ ٥/ ٢٠١٨م، للتأكد من جاهزية المشروع، وستستغرق التجربة كاملة خمس دقائق. pic.twitter.com/ZiRnGrtmjm

— الدفاع المدني السعودي (@SaudiDCD) May 9, 2018