العدد 21853 22 فبراير 2017 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

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الدفاع المدني يفوز بجائزة أفضل حساب

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الدفاع المدني يفوز بجائزة أفضل حساب
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الرياض – واس

حصدت المديرية العامة للدفاع المدني جائزة أفضل حساب في مواقع التواصل الاجتماعي، وكذلك أفضل خدمة مقدمة للحجاج عن خدمة تطوع الإلكترونية على مستوى قطاعات وزارة الداخلية على هامش الملتقى الثالث لأبشر .

وأبان معالي مدير عام الدفاع المدني الفريق سليمان العمرو أن هذه الجوائز تأتي امتدادا للجهود التي تبذل من القطاع لتحقيق التميز في مجال التعاملات الإلكترونية،

مؤكدا أن التقنية لم تعد خيارا بل واقعا لابد منه لخدمة المواطن والمقيم .

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التصنيف: محليات

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