الدفاع المدني يفوز بجائزة عربية

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الرياض – البلاد

كرم معالي مدير عام الدفاع المدني الفريق سليمان بن عبدالله العمرو، القائمين على حسابات الدفاع المدني بمواقع التواصل الاجتماعي، نظير حصولهم على جائزة التميز الذهبي في مجال برامج المسؤولية الاجتماعية عبر مواقع التواصل الاجتماعي التي تمنحها المنظمة العربية للمسؤولية الاجتماعية خلال الاحتفال الذي أقيم في دبي مؤخراً.

وبين الفريق العمرو،أن ما تقدمة حسابات الدفاع المدني في مواقع التواصل الاجتماعي له دور إيجابي وسريع في إيصال ثقافة السلامة والتواصل مع الجمهور ، وقال : إننا عازمون على تطوير كل الأدوات والإمكانات التي تساعد في تقديم خدمات الدفاع المدني.

وثمن مدير عام الدفاع المدني، الدعم غير المحدود الذي يجده القطاع من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية،مؤكداً بذل الجهود لمواصلة التطوير والعمل للوصول لأكبر شريحة في المجتمع من خلال كل جديد في مواقع التواصل الاجتماعي ونشر ثقافة السلامة العامة.

من جانبهم عبر المكرمون عن شكرهم وامتنانهم لمعالي مدير عام الدفاع المدني، على تكريمهم وعدوه حافزاً لتقديم المزيد من الجهد والعطاء.