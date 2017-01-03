الدفاع المدني يناقش الدروس المستفادة من حج العام الماضي

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الرياض – واس

ترأس معالي مدير عام الدفاع المدني الفريق سليمان بن عبدالله العمرو صباح أمس الاثنين 4 /4 /1438هـ أعمال الاجتماع السنوي للمديرية العامة للدفاع المدني لمناقشة الدروس المستفادة من حج عام 1437هـ, وذلك بحضور قائد قوات الدفاع المدني بالحج اللواء حمد بن عبدالعزيز بن المبدل والمساعدين, وكافة قيادات الحج .

وقد أكد الفريق العمرو في كلمة له خلال الاجتماع أن المديرية العامة للدفاع المدني تولي مهمة الحج اهتماماً وعناية خاصة تتوافق مع اهتمامات وحرص حكومة سيدي خادم الحرمين الشريفين(حفظه الله) علي تسخير وتوفير كافة سبل الراحة والأمان لحجاج بيت الله الحرام ليؤدوا نُسكهم بكل يسر وسهولة

ومن أجل تحقيق ذلك لابد لنا من الاستعداد والتهيوء منذ وقت مبكر وأضاف أنهم ومع نهاية حج الموسم الماضي قاموا باستخلاص الدروس المستفادة من خلال تحليل نتائج الاستبانات التي وزعت على العاملين بالميدان والتقارير التي رفعها قادة الحج وتقارير إدارة تحليل المخاطر وبعد جمع هذه المخرجات قامت الجهة المختصة بتحليلها وفرزها وترتيب أولوياتها ونحن اليوم في هذا الاجتماع سوف نعمل بإذن الله على إيجاد الحلول للسلبيات ومعالجتها وتعزيز الإيجابيات وتطويرها

وأكد الفريق العمرو على ما تملكه المديرية العامة للدفاع المدني من خبرة تراكمية على مر السنوات الماضية مما ينعكس بفضل الله على مستوى تنفيذ الخطط ونجاحها .

وأضاف أنهم خلال الثلاثة الأشهر الماضية حضر المختصون العديد من ورش العمل والملتقيات التي عقدت تحت مظلة أمارة منطقة مكة المكرمة وعدد من الجهات الحكومية المعنية بالحج . من جانبه أوضح مساعد مدير عام الدفاع المدني للعمليات اللواء الدكتور علي العتيبي أن جدول الاجتماع قد اشتمل على عدد من المواضيع التي سوف تسهم بإذن الله في البدء في بناء الخطة العامة لتنفيذ أعمال الدفاع المدني في حالات الطوارئ خلال موسم حج عام 1438هـ , مؤكداً على أنه سوف يكون هناك اجتماعات دورية بين قيادات الدفاع المدني والجهات المختصة خلال الفترة القادمة .