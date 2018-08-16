الدفاع المدني ينفي انهيار فندق بمكة

مكة المكرمة- احمد الاحمدي

نفى المتحدث الإعلامي للمديرية العامة للدفاع المدني بالحج العقيد محمد آل قماش ماتداولته بعض المواقع من وقوع حادث انهيار مبنى بمكة المكرمة مبينا بان ماتم عبارة عن تنفيذ تمرين يوم الأحد الموافق 1 / 12 / 1439 وهو عبارة عن فرضية حريق وانهيار لاحد المباني الخاصة بإسكان الحجاج بحي الروضة بالعاصمة المقدسة

مشيرا إلى أن ذلك يأتي ضمن برنامج مجدول للتمارين والفرضيات للمزيد من جاهزية واستعداد الدفاع المدني والجهات المعنية في الخطة العامة للطوارئ وضمان جودة أداء المهام والمسؤوليات وفقاً لنظام الدفاع المدني ولائحته التنفيذية منبها إلى أهمية استقاء المعلومات من مصادرها الموثوقة وعدم تداول الإشاعات ونقل صور مخالفة لأرض الواقع خاصة وأن الفرضية تمت تغطيتها بمختلف وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي.