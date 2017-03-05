الدفاع المدني يفتح باب القبول بمختلف الرتب

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أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني، توفر وظائف شاغرة برتبة عريف لخريجي دبلوم الجامعية المتوسطة أو التقنية أو ما يعادلها في تخصصات (تقنيات الإنترنت الويب، برمجيات الحاسب، شبكات الحاسب، أنظمة الشبكات، صيانة حاسب آلي)، ووظائف جندي أول لخريجي دبلوم الجامعية المتوسطة وكلية التقنية ومعهد الإدارة العامة أو ما يعادلها، ورتبة (جندي) لخريجي الثانوية العامة (بجميع أقسامها) والثانوية الصناعية والفنية والتجارية أو ما يعادلها .

وحددت المديرية الأجد المقبل موعداً لبدء استقبال طلبات المتقدمين

عبر البوابة الإلكترونية لوزارة الداخلية، موضحة أن القبول سيستمر حتى الخميس 17 جمادى الآخرة 1438هـ .

واشترطت على المتقدمين أن يكون سعودي الأصل والمنشأ

ويستثنى من شرط المنشأ مَن نشأ مع والده في أثناء خـدمته للدولة خارج المملكة

وأن يكون حسن السيرة والسلـوك وغير محكوم عليه بالإدانة في جـريمة مخلة بالشرف والأمانة

ولا يقل سن المتقدم عن 17 عاماً ولا يزيد على 30 عـاماً بحسب بطاقة الأحوال

عـند التقديم للخدمة العسكرية، على أن تكون البطاقة سـارية الصلاحية .

كما لا يقل طول المتقدم عن 168سم، وأن يتنـاسب الوزن مع الطول

بحسب لائحة اللياقة الطبية للمتقدمين للالتحاق بالسلك العسكري

ولا يكون المتقدم سبق له التعيين على وظيفة خاضعة لنظام الخدمة العسكرية

أو أنهيت خدماته من إحدى الكليات أو المراكز أو المعاهد العسكرية لأي سبب أو موظف في جهة حكومية

ولا يكون متزوجاً من امرأة غير سعودية، وأن يجتاز إجراءات واختبارات القبول

على أن يلتزم المتقدم بالعمل في أي منطقة من مناطق المملكة، مهما كانت الظروف

وفقاً لما يحتمه عليه الواجب وحاجة العمل، ويلتزم المتقدم بعد تعيينه بمباشرة العمل في الجهة المعين بها

مع توفر المؤهل العلمي والفني للوظيفة المتقدم لها، وضرورة مصادقة المؤهل العلمي والفني من قبل جهة الاختصاص .

واشترطت المديرية العامة للدفاع المدني على جميع المتقدمين إجادة السباحة لمختلف الوظائف المعلن عنها

علماً بأن هناك اختباراً للسباحة للمتقدمين في التخصصات ضمن إجراءات القبول .