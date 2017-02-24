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القاهرة – خاص البلاد / حوار نيفين عباس

كما عودنا على كل ما هو جديد فى عالم الطب نتشرف بإستضافة الأستاذ الدكتور أحمد سعيد العطار أخصائى الجراحة العامة والأورام وجراحات الحروق والتجميل وجراحة الجهاز الهضمى والمناظير عبر صحيفة البلاد ليحدثنا عن طرق متعددة لسد الشهية وفقدان الوزن للحصول على الجسم الرشيق المثالى الذى لطالما حلمتى به

تابعوا معنا عبر السطور التالية للتعرف على تفاصيل اللقاء المثمر

فى البداية نرحب بك عبر صحيفة البلاد السعودية

– جزيل الشكر لكم على الإستضافة وأرحب بكم وبالسادة القراء

أولاً ماذا عن الشهية المفتوحة ؟

– يعاني الكثير من الأشخاص من كلا الجنسين من الشهية المفتوحة ومن جميع الفئات العمرية والشهية المفتوحة هي عدم القدرة على السيطرة على شهية الأشخاص تجاه الطعام فتكون شهيتهم مفتوحة لتناوله طوال الوقت ويشعرون بالجوع بشكل سريع ممّا يؤدي إلى إكتسابهم الوزن بشكل سريع والذي يؤدّي بدوره إلى حدوث مشاكل صحية متعدّدة .

وما هى طرق سد الشهية ؟ وهل هى مجدية ؟

بكل تأكيد فالطعام هو العامل الرئيسى لزيادة الوزن وطرق سد الشهية متعددة وأكثر من نقطة وهى :-

1 – تناول الطعام بشكل بطيء ومضغه لمدّة طويلة

حيث يعتبر تناول الطعام بشكل سريع أحد أهمّ الأسباب التي تؤدّي إلى زيادة الوزن حيث تستغرق إشارات الشبع حوالي عشرين دقيقة حتى تصل إلى المخّ لإعطاء الأوامر بالشبع والتوقّف عن تناول الطعام وفي حالة تناول الطعام سريعاً سيؤدّي ذلك إلى تناول كميات كبيرة قبل وصول الأمر بالشبع والتوقّف عن الأكل .

2 – تقسيم الطعام إلى وجبات

وتعتبر هذه الطريقة من أكثر الطرق فعاليّة لمن يعانون من الشهية المفتوحة حيث يتمّ تقسيم الوجبات الرئيسيّة الثلاث إلى خمس وجبات صغيرة بحيث تكون الوجبات متكاملة وخالية من الدهون وتناول الفواكه بين هذه الوجبات كلّ ثلاث ساعات تقريباً .

3 – شرب الماء بكميات كبيرة

حيث أن بعض الأشخاص يفسّرون إحساسهم بالعطش على أنّه جوع ممّا يدفعهم إلى تناول كميات أكبر من الطعام لسدّ جوعهم لذلك ينصح بشرب الماء عند الإحساس بالجوع وقبل كلّ وجبة بحوالي نصف ساعة تقريباً .

4 – شرب المشروبات الساخنة

مثل الشاي والقهوة بالحليب وشرب المشروبات الساخنة قبل الوجبات الرئيسية .

5 – تناول الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الألياف الصحية

مثل حبوب الشوفان والموز والتفاح والفول والمكسّرات حيث تتميّز الألياف الصحية بقدرتها على مد الجسم بالطاقة لفترة طويلة كما تمنح الشعور بالشبع لفترات طويلة لأنّها تحتاج إلى فترة طويلة حتى يتمّ هضمها وبالتالي الشعور بالشبع لأطول فترة ممكنة .

6 – إضافة الشطة والفلفل الحارّ إلى الوجبات الرئيسيّة

حيث يؤدي تناول الأطعمة الحارّة إلى سدّ الشهية وتقليل الرغبة في تناول الطعام أو شرب الماء بكميات كبيرة ممّا يؤدي إلى تناول كميات قليلة من الطعام .

7 – تقليل كمية الطعام في الوجبات

وتعتمد هذه الطريقة على قوة الإرادة من خلال تقليل كمية الطعام الموضوعة في الطبق بشكل تدريجي والحرص على البدء بتناول الخضروات والسلطة ومن ثم اللحوم والنشويات .

8 – تناول التفاح بكثرة

حيث أن التفاح يحتوي على نسبة من الكربوهيدرات والسعرات الحرارية التي تملأ المعدة لفترة طويلة والتالي تمنع تناول كميات أخرى من الطعام .

9 – مضغ اللبان

حيث أثبتت بعض الدراسات وجود علاقة بين مضغ اللبان لمدّة ساعة كاملة صباحاً وبين تقليل كمية الطعام في وجبة الغذاء لأن عملية مضغ اللبان ستحفّز تدفّق اللعاب للمحافظة على صحّة الفم وكلما زاد تدفّق اللعاب قلت الشهية للطعام .