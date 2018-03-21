الدكتور الربيعة يلتقي القائم بأعمال السفارة العراقية لدى المملكة

التقى معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة اليوم ، القائم بأعمال السفارة العراقية لدى المملكة المستشار عبدالجبار عبدالرحمن هدهود وذلك بمقر المركز في الرياض .

وجرى خلال اللقاء بحث الأمور ذات الاهتمام المشترك المتعلقة بالشؤون الإغاثية والإنسانية بين المملكة ممثلة بالمركز والعراق،

كما تطرق الجانبان إلى ما قدمه المركز من مساعدات للنازحين في محافظة الأنبار ، وبرامج مكافحة الكوليرا.

وقدم القائم بأعمال السفارة العراقية لدى المملكة شكره للمملكة ممثلة بالمركز على الدعم المتواصل الذي يُقدم

للشعب العراقي في مختلف القطاعات الإنسانية، منوهًا بأداء المركز الاحترافي وامتداده في دول العالم كافة.