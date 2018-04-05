الدكتور الربيعة يلتقي وزيرة الخارجية النرويجية

التقى معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة اليوم, معالي وزيرة الخارجية النرويجية إيني ماري أريكسن، على هامش المؤتمر الدولي رفيع المستوى للدول المانحة لتمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن المنعقد في مقر الأمم المتحدة بجنيف، بحضور الدكتور عبد العزيز الواصل .

واطلع الدكتور الربيعة, وزيرة الخارجية النرويجية على ما يقدمه المركز من مشروعات وبرامج إغاثية

وإنسانية وصلت إلى 367 مشروعاً متنوعاً في 40 دولة حظي اليمن منها بالنصيب الأوفر

إذ قدمت له 217 مشروعاً في مختلف القطاعات شملت المحافظات اليمنية كافة دون استثناء بما فيها صعدة وحجة وصنعاء.

واستعرض معاليه, حالة حقوق الإنسان في اليمن على وجه الخصوص الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها المليشيات الحوثية

في حق المدنيين، وانتهاكهم لمواثيق حقوق الإنسان خاصة فيما يتعلق بعملية تجنيد الأطفال

والزج بهم كدروع بشرية في الصراع المسلح وما قدمه المركز من برامج في هذا الجانب لإعادة تأهيلهم.

وأفاد الدكتور الربيعة أن تدخل المملكة والتحالف جاء تلبية لطلب الرئيس اليمني الشرعي عبد ربه منصور هادي

ووفقًا لقرارات الامم المتحدة والمبادرة الخليجية ونتائج الحوار الوطني اليمني لإنقاذ اليمن من هذه المليشيات المسلحة.

وجرى خلال اللقاء, بحث سبل التعاون المشترك في مجال العمل الإنساني.

وأبدت وزيرة الخارجية النرويجية من جانبها, أهمية الحل السياسي باليمن والعمل المشترك لرفع معاناة الشعب اليمني ودور مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الانسانية والمجلس النرويجي للاجئين في جميع بقاع العالم.