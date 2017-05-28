الدكتور الربيعة يوقع مشروعين لإفطار الصائم يستفيد منهما أكثر من 184 ألف شخص في سوريا وأكثر من 112 ألف مستفيد في ماينمار

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وقّع معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة اليوم مشروعين مع هيئة الإغاثة الإنسانية IHH التركية لتوفير وجبات إفطار صائم في سوريا وماينمار خلال شهر رمضان المبارك .

وأوضح مدير إدارة الإغاثة العاجلة في المركز فهد العصيمي في تصريح صحفي عقب التوقيع أن المشروع يقدم الوجبات الغذائية الساخنة والجافة بشكل يومي خلال شهر رمضان المبارك ليستفيد منها أكثر من 184 ألف مستفيد في سوريا وأكثر من 112 ألف مستفيد في ماينمار .

وبين العصيمي أن البرنامج يستهدف في سوريا المخيمات والمناطق المحاصرة في كل من محافظات ادلب وحلب والغووطة ودمشق، وفي ماينمار يستهدف البرنامج المخيمات التي يقطنها الروهينجا التي لا يستطيعون الخروج منها وكذلك في المدن والقرى المتضررة من الأحداث والمهجرين الذين فقدوا ممتلكاتهم .

وقال : يأتي ذلك ضمن المشروعات التي يقدمها المركز لكافة الدول المحتاجة والمنكوبة.