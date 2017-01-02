الدكتور السليمان: نسعى لدعم المستثمرات من المنزل عبر حلول تقنية

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أكد محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الدكتور غسان بن أحمد السليمان:

أن الهيئة تعمل على طرح تنظيمات جديدة تهدف لمساعدة الأسر المنتجة والمنشآت الصغيرة .

للوصول إلى السوق وإزالة جميع العقبات التي تمنعها من تحقيق أهدافها.

جاء ذلك في تصريح صحفي أثناء زيارته أمس لمعرض المستثمرات من المنزل “منتجون4”.

الذي يقام في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، مشيداً بما تقدمه الأسر المنتجة من تنوع المشاريع.

مبيناً أن لدى الهيئة أطروحات جديدة تهدف لمساعدة الأسر المنتجة والمشاريع الصغيرة للوصول إلى السوق.

بالإضافة لبعض الحلول الإلكترونية عبر الإنترنت وجاري العمل على إزالة بعض العوائق التي تواجه أصحاب المشاريع.

مثل آلية الدفع وغيرها من المشاكل التي تقف في طريق تحقيق أهدافهم.

وقال السليمان :” إن إقامة معارض ترعى الأسر المنتجة مثل “منتجون” يجب أن يحقق الفائدة لأصحاب المشاريع.

وهذا ما لمسته من خلال جولتي في المعرض, عاداً هذه المناسبات فرصة لإبراز المشاريع”.

وأفاد أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة تشكل نسبة 99.7% من إجمالي المنشآت المسجلة لدى الغرف التجارية في المملكة.

وتعمل الهيئة على تفعيل الشراكة مع القطاع الخاص لخدمة هذه المنشآت التي تعد الأهم سواء لغرفة الرياض أو هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

مبيناً أنه خلال السنوات القادمة سيكون هناك نقله نوعية في مفهوم “التجارة الإلكترونية” التي ستساعد وبشكل كبير الأسر المنتجة لوصول منتجاتها للأسواق المحلية والعالمية.