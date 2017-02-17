الدكتور العمر يفتتح ملتقى ومعرض الجمعيات العلمية

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الرياض – البلاد

نيابة عن معالي وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى , افتتح معالي مدير جامعة الملك سعود الدكتور بدران بن عبدالرحمن العمر , أعمال “ملتقى الجمعيات العلمية الرابع” , الذي تنظمه جامعة الملك سعود وذلك في مركز الملك فهد الثقافي بالرياض , بحضور ومشاركة عدد من الشخصيات والخبراء ورؤساء وأعضاء الجمعيات العلمية .

وبدأ الحفل بالقران الكريم ثم ألقى معالي مدير جامعة الملك سعود الدكتور بدران العمر كلمة أوضح فيها أن بين الجمعيات العلمية ائتلاف في الغايات والمقاصد واختلاف وتنوع في التخصصات والأنشطة وائتلاف في الرغبة أن تكون في المقدمة واختلاف في صدق الرغبة ومستوى تفعيلها.

وقال : مع رؤية المملكة 2030 بات لزاماً على الجهات كافة استلهام مضامين هذه الرؤية وتطويع أعمالها وفق أهدافها، فالرؤية مسؤولية الجميع، وتحقيق غاياتها ليس منوطاً بالقيادة فحسب، بل هو عمل مشترك بين كل مؤسسات الدولة وهانحن اليوم نجتمع في حفل يضم جهات ذات صلة مباشرة برؤية المملكة الجديدة ألا وهي الجمعيات العلمية المنوط بها العمل على جعل الدائرة المعرفية أكثر اتساعا وعمقاً ونحن نعلم أن المعرفة هي احدى الركائز الرئيسة في الرؤية الجديدة وأنها حجر الزاوية ومحور العمل ومرتكز البناء .

وبين الدكتور العمر أن الجامعة تحتضن جمعيات علمية تمثل ثلث الجمعيات العلمية الموجودة في كل جامعات المملكة، ويصدر عن جمعيات الجامعة ثمان وعشرون مجلّة علميّة محكّمة، ست منها مصنّفة ضمن قائمة ISI، كما تعمل هذه الجمعيات على تنشيط البحث العلمي، وإصدار الدوريات والمطبوعات العلمية، وعقد اللقاءات والندوات وورش العمل .

ثم ألقى المشرف على إدارة الجمعيات العلمية ورئيس اللجنة المنظمة للملتقى الدكتور محمد بن إبراهيم العبيداء كلمة أبان فيها أن ماتقوم به الجامعة والجمعيات العلمية لا ينحصر في الدائرة الأكاديمية التعليمية فقط ، بل يتعدى ذلك إلى دوائر أخرى متصلة بالشأن الوطني والعلمي والبحثي والتطويري، إضافةً إلى خدمة المجتمع . وأكد أن على الجمعيات العلمية دور كبير يمكن أن نضطلع به لمواكبة رؤية 2030 ومناقشة الصعوبات التي تواجهها، وتقديم الحلول المناسبة، من أجل تنمية الشراكة بين هذه الجمعيات والجهات ذات العلاقة .

بعد ذلك تم تكريم الداعمين الرئيسيين للملتقى وهم الجمعية السعودية لطب الأسنان وجمعية القلب السعودية والجمعية السعودية لطب الأطفال والجمعية السعودية لعلوم الأرض وشركة كولجيت ومركز الملك فهد الثقافي , ثم كُرم الداعمين المشاركين للملتقى وهم الجمعية السعودية للإعلام والاتصال والجمعية السعودية لريادة الأعمال والجمعية السعودية لجراحة المناظير والجمعية السعودية لطب العيون والجمعية السعودية لطب وجراحة الجلد.

بعد ذلك تم الإعلان عن الجمعيات الفائزة وتكريمها وجاءت الجمعية الجغرافية السعودية أفضل جمعية إنسانية كما حصلت الجمعية السعودية للعلوم الرياضية على جائزة أفضل جمعية علمية وحصلت الجمعية السعودية لطب الأسنان على جائزة أفضل جمعية صحية .

تلى ذلك تكريم رؤساء الجلسات وهم الدكتور فهد العرابي الحارثي والأستاذ خالد بن حمد المالك .

إثر ذلك تم تكريم الجمعيات الفائزة بتقييم كفاءة آداء الجمعيات العلمية لعام 1435 / 1436هـ وجاء في المركز الأول الجمعية السعودية لطب الأسنان وثانياً الجمعية السعودية لطب وجراحة الصدر وثالثاً جمعية القلب السعودية ، تلى ذلك عرض وثائقي عن تاريخ الجمعيات العلمية وأعمالها .

بعد ذلك أفتتح معالي الدكتور بدران العمر المعرض المصاحب واطلع على أجنحة الجمعيات العلمية والمشاركة في المعرض .