الدكتور بصفر: اذا كان شعب المملكة عظيم فنحن نقول وقيادتنا قيادة عظيمة

أكد إمام وخطيب جامع الشعيبي بجدة والأمين العام للهيئة العالمية للكتاب والسنة الدكتور عبدالله بن علي بصفر أن الشعب السعودي متلاحم مع قيادته.. وقال صاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان ولي العهد أن هذا الشعب شعب عظيم، ونحن نقول وقيادتنا قيادة عظيمة ونحن ملتفون حولها والأعداء لن يستطيعوا فك اللحمة بين القيادة وبين الشعب

مشيراً إلى أن العالم أجمع يعرف أن السعودية هي التي ساهمت وتساهم في مكافحة الإرهاب بشتى أشكاله، وقال بصفر: أن السعودية تتعامل بشفافية ووضوح تماشيًا مع ريادتها وثقلها الديني والسيادي في المنطقة، فنهج المملكة العربية السعودية في تحكيم الشريعة وتحقيق العدالة ونصرة المظلوم ومحاسبة كل من يثبت مخالفته للشريعة في ظل عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين.

وأضاف: من مقومات هذه الدولة استقلال قضائها وتطبيقها للشريعة في كافة شؤونها الأمنية والتشريعية والتنفيذية والتنظيمية.

وقال بصفر: ستبقى السعودية حاملة لرسالة الرحمة لكل البشرية؛ لأنها أرض الحرمين الشريفين، ومهبط الوحي، ومولد الرسالة.

وأكد فضيلته، أن التوجيهات الحكيمة والقرارات الملكية التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله، تؤكد حرص القيادة الحكيمة أيدها الله، على مبدأً العدالة والقيم والمبادئ التي تسمو بها المملكة.

واكد بصفر أن جميع السعوديين يقفون صفًا واحدًا خلف قيادتهم الرشيدة وأنه ليس بجديد حرص القيادة على مواطنيها والاهتمام بهم وبحقوقهم في هذه البلاد، التي تأسست على تقوى الله، وبالحكم بالكتاب والسنة، وانتهاج منهج السلف الصالح، والدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

نسأل الله العلي القدير، أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، ويديم على هذا الوطن أمنه وأمانه واستقراره حفظ الله بلادنا، ووفّق قيادتنا لما فيه خير للبلاد والعباد.