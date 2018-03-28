الدكتور عبدالله الربيعة يلتقي وفدًا من منظمة مبادرة إدارة الأزمات الفنلندية

التقى معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة بمقر المركز في الرياض اليوم ، وفدًا من منظمة مبادرة إدارة الأزمات الفنلندية برئاسة مدير مركز الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمنظمة مروان الكريكشي.

وقدم الدكتور عبدالله الربيعة للوفد الزائر شرحًا لما قدمه المركز خلال الفترة الماضية من برامج تنفيذية

وأعمال إغاثية وإنسانية وصلت إلى 40 دولة في أربع قارات وخصوصًا اليمن الذي حظي بالنصيب الأوفر من مشروعات المركز،

حيث قدم لليمن 203 مشروعات في مختلف المجالات شملت المحافظات اليمنية كافة.

واستعرض معاليه حالة حقوق الإنسان في اليمن وعلى وجه الخصوص الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها المليشيات الحوثية

في حق المدنيين والتي تصل إلى مستوى جرائم الحرب ومنها منع الأهالي من الحصول على الماء و الغذاء و تفجير آبار

ومحطات المياه ، وقصف الأحياء السكنية مما أدى إلى مقتل وجرح المئات من المدنيين بينهم نساء وأطفال

وانتهاكهم لمواثيق حقوق الإنسان خاصة فيما يتعلق بعملية تجنيد الأطفال والزج بهم كدروع بشرية في الصراع المسلح وما قدمه المركز من برامج لإعادة تأهيلهم.

وبين معاليه أن تدخل المملكة والتحالف جاء تلبية لطلب فخامة الرئيس اليمني الشرعي عبد ربه منصور هادي

ووفقا لقرارات الامم المتحدة والمبادرة الخليجية ونتائج الحوار الوطني اليمني لإنقاذ اليمن من هذه المليشيات المسلحة.

وناقش الجانبان عددًا من الموضوعات المهمة في مجال العمل الإنساني.