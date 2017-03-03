الدنمارك تدعم رؤية المملكة 2030

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جدة ــ أحمد شرف الدين

كشف السفير الدنماركي لدى المملكة فريجس مادسن، بأن الشركات الدنماركية ستكون شريكاً وثيقاً في تنفيذ رؤية المملكة 2030″، مضيفاً أن المنتجات الدنماركية تشتهر بالجودة، والاعتمادية، والابتكار، والتصميم، والتركيز على العملاء”…وقال مادسن :” إن دانفوس واحدة من الشركات الرائدة التي تعكس الصفات العالمية الحقيقية، وأن افتتاح مكتبها بجدة، إشارة واضحة إلى التزامها الراسخ بتقديم خدماتها في المملكة”…

جاء ذلك خلال افتتاح المكتب الجديد لـ (دانفوس) الذي حضره كبار مسؤولي الشركة بالإضافة إلى مطلق الطياري، مدير عام الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة بمنطقة مكة المكرمة، ومازن بترجي، نائب رئيس الغرفة التجارية الصناعية بجدة…عززت شركة دانفوس المتخصصة في تصنيع الأجهزة والمكونات الإلكترونية والميكانيكية ذات الكفاءة العالية لنظم تكييف الهواء والتدفئة والتبريد، وشبكات المياه والأنظمة الصناعية عن توسعة نشاطها في منطقة الشرق الاوسط من خلال افتتاح مكتبها الجديد في المملكة…ويتجسد تواجد الشركة في المملكة منذ أكثر من 50 عاماً، من خلال شبكة الموزعين والوكلاء، وهي الآن بصدد تعزيز تواجدها في المنطقة، عبر افتتاح مكتب محلي لتقديم الدعم الفني…وقال ليفنت تاشكن، الرئيس الإقليمي لشركة دانفوس لمنطقة تركيا والشرق الأوسط وأفريقيا: “إن سوق المملكة يعتبر أحد أسواقنا الرئيسية، ونحن بذلك نرسخ من مكانتنا السوقية، عبر تقديم خدمة رفيعة المستوى للعملاء، كما اننا ملتزمون بدعم خطط المملكة في رؤيتها 2030 من خلال توفير الحلول المبتكرة والمستدامة للتبريد والتدفئة والقطاعات الصناعية.”..ولشركة دانفوس تاريخ طويل في المنطقة، وتعمل في العديد من المشاريع بما في ذلك المطارات والموانئ والمستشفيات والدوائر المالية والأبراج السكنية ومراكز التسوق، من أجل زيادة كفاءة استخدام الطاقة في التبريد والتدفئة والتهوية وتكييف الهواء.

الجدير بالذكر أن شركة دانفوس تصمم تقنيات تُمكن عالم الغد من استغلال القليل لتحقيق الكثير. ونحن نلبي الحاجات المتزايدة للبنى التحتية، والإمدادات الغذائية، وكفاءة الطاقة، والحلول الصديقة للبيئة. وتستخدم منتجاتنا وخدماتنا في مجالات تغطي التبريد وتكييف الهواء والتدفئة والتحكم في المحركات والآلات المتنقلة. كما ننشط في مجال الطاقة المتجددة فضلا عن البنية التحتية للتدفئة المركزية للمدن والمجتمعات. ويعود تاريخنا في الابتكار الهندسي إلى 1933 واليوم دانفوس هي شركة رائدة عالمياً ويعمل لديها 22,500 موظف يخدمون عملاء في أكثر من 100 دولة. ولا نزال شركة خاصة مملوكة من قبل العائلة المؤسسة.