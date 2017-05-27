العدد 21947 27 مايو 2017 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

اخر الاخبار:

الدوام خمس ساعات .. وإجازة العيد 25 رمضان

0 تعليق 40 مشاهدة
الدوام خمس ساعات .. وإجازة العيد 25 رمضان
شارك عبر واتساب

الرياض- البلاد
حددت وزارة الخدمة المدنية ساعات العمل الرسمية في شهر رمضان لهذا العام 1438هـ لجميع الوزارات والمصالح الحكومية بخمس ساعات يوميًا، تبدأ من الساعة العاشرة صباحا وحتى الثالثة بعد الظهر. وأوضحت أن إجازة عيد الفطر المبارك لهذا العام ستبدأ يوم الثلاثاء الموافق 25 / 9 / 1438هـ على أن يستأنف العمل بعد الإجازة يوم الأحد الموافق 8 / 10 / 1438هـ، حسب ما نصت عليه المادة الرابعة والمادة السابعة من لائحة الإجازات في الخدمة المدنية.

التصنيف: محليات

أخبار ذات صلة

التعليقات

اضف تعليق