الدوام خمس ساعات .. وإجازة العيد 25 رمضان

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الرياض- البلاد

حددت وزارة الخدمة المدنية ساعات العمل الرسمية في شهر رمضان لهذا العام 1438هـ لجميع الوزارات والمصالح الحكومية بخمس ساعات يوميًا، تبدأ من الساعة العاشرة صباحا وحتى الثالثة بعد الظهر. وأوضحت أن إجازة عيد الفطر المبارك لهذا العام ستبدأ يوم الثلاثاء الموافق 25 / 9 / 1438هـ على أن يستأنف العمل بعد الإجازة يوم الأحد الموافق 8 / 10 / 1438هـ، حسب ما نصت عليه المادة الرابعة والمادة السابعة من لائحة الإجازات في الخدمة المدنية.