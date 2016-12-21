الدوحة تحتضن السوبر الإيطالي

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الدوحة- وكالات

غادر اليوفنتوس الايطالي إلى العاصمة القطرية الدوحة، لخوض لقاء إيه سي ميلان، في بطولة السوبر الإيطالي، المقرر له يوم الجمعة المقبل، في آخر مباراة رسمية للفريقين في عام 2016.

وسافر متصدر الدوري الإيطالي إلى الدوحة بقائمة تضم 24 لاعبا، من ضمنها الثنائي ميراليم بيانيتش، وستيفان ليختشتاينر، بعدما أثبتت الفحوصات الطبية عدم خطورة الإصابة التي تعرضا لها خلال لقاء روما يوم السبت الماضي،

وأجبرت المدرب ماسيمليانو أليجري وقتها على استبدالهما. وسيغيب عن اللقاء الثنائي ليوناردو بونوتشي، ودانيل ألفيس، في ظل إصابتهما، واستحالة مشاركتهما في اللقاء.

يذكر أن ميلان كان أرجأ رحلته إلى الدوحة بعض الوقت؛ بسبب وجود عطل في طائرة الفريق. ويتصدر يوفنتوس جدول ترتيب الكالتشيو برصيد 42 نقطة بعد 17 جولة، بينما يأتي ميلان في المركز الخامس برصيد 33 نقطة.