الدوسري: الذكرى غالية على قلوب الجميع

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الدمام- حمود الزهراني

رفع عبد العزيز الدوسري رئيس نادي الاتفاق السابق خالص التهنئة والولاء لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- بمناسبة ذكرى البيعة الثانية لتولي خادم الحرمين الشريفين مقاليد الحكم،

معبرًا عن سعادته الكبيرة بما تحقق من إنجازات في عهده في كافة المجالات المحلية والدولية وحرصه على تحقيق التنمية الدائمة للمملكة العربية السعودية وتحقيق الراحة والرفاهية التامة للمواطن، ومواقفه الجليلة للقضايا العربية والدولية والإسلامية.

وقال الدوسري : نبايع خادم الحرمين الشريفين على السمع والطاعة، سائلين الله أن يديم عليه موفور الصحة والعافية، وأن يمده بالعون والسداد، ويعينه على ما فيه الخير لهذا البلد المعطاء، وتحقيق رؤية ٢٠٣٠ التي تخدم الوطن والمواطن، ولسمو ولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف، ولسمو ولي ولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان.