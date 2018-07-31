الدوسري: تجربة فياريال (أفرحتني وأحزنتني)

جدة – محمد صالح

أكد لاعب نادي الهلال، سالم الدوسري أن خوضه لتجربة احترافية، مع فريق فياريال الإسباني أسعدته وأحزنته بنفس الوقت،

جاء ذلك خلال حديثه الذي نشر عبر الحساب الرسمي في تويتر لنادي الهلال قائلاً: الحمد لله، راض عن تجربتي الاحترافية مع فياريال الإسباني حيث اكتسبت الخبرة والعديد من الأمور الإيجابية التي تعلمت أشياءً كثيرة، وبكل صراحة عندما وصلني خبر احترافي مع (الغواصات) سعدت لأن حلمي تحقق، لكن بالوقت نفسه حزنت كثيراً لأن فراق الهلال صعب جداً.

وحول الهدف الذي أحرزه في شباك المنتخب المصري الشقيق في مونديال روسيا 2018 قال: فخور بالهدف الثمين والغالي والذي لن أنساه طيلة تواجدي في الملاعب، كون طموح أي لاعب وضع بصمة في أكبر المحافل الكروية في العالم، وذلك الأمر لا يقلل من المنتخب المصري الذي يعتبر قويا جداً، يملك نجوماً كبار ومحترفين في أعرق الدوريات الأوروبية، لكن هدفي في مرماهم غال؛ لأنني منحت الوطن أول فوز في المونديال.

وزاد: اللاعب المحترف عليه أن يطور نفسه ويتغير للأفضل، وذلك الامر حدث معي من خلال تطبيق تعليمات المدرب سواء في المنتخب أو عبر نادي فياريال، كما كشف الدوسري أنه يتدرب بشكل إضافي في آخر عامين لتقوية نفسه على الصعيد البدني وهو ما أتى بثماره لاحقاً، وأجب على سؤال حول أفضل موسم له مع الهلال أوضح سالم الدوسري أن عام 2014 ، يعتبر من أميز المواسم التي خدم بها (الزعيم).