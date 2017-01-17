الدوسري حائر بين الاتحاد والشباب والاتفاق

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الرياض ـ البلاد

منحت إدارة نادي الهلال عبدالعزيز الدوسري لاعب الفريق الأول لكرة القدم فرصة البحث عن اللعب بنظام الاعارة

حيث كشفت المصادر أن اللاعب تلقى عوضا من أندية الشباب والاتحاد والاتفاق حيث لازال اللاعب يفاضل بين هذه العروض.

تأتي الموافقة على رحيل اللاعب في ضوء رغبة الأرجنتيني رامون دياز المدير الفني للفريق، الذي أبلغ الإدارة أنه ليس بحاجة لجهود الدوسري في الفترة المقبلة، وأنه من الأفضل إعارته إلى أحد الأندية لإفساح المجال أمام قيد لاعب آخر.