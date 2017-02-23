الدوسري هلالي حتى 2019

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الرياض- البلاد

أعلنت إدارة الهلال تجديد عقد لاعبها سالم الدوسري لمدة موسمين قادمين، بدءا من نهاية عقده الحالي؛ حيث سيرتبط مع الهلال حتى صيف العام 2019.

كان الدوسري قد دخل الفترة الحرة في ديسمبر من العام الماضي، ويأتي التجديد للدوسري مفرحا للهلال،

لاسيما بعد أن ظهرت أنباء عن اهتمام نصراوي به. الدوسري بدأ مشواره مع الهلال عام 2011، من خلال درجة الأولمبي، حتى بات لاعباً أساسياً في قائمة الأزرق طوال الأعوام الماضية،

حيث شارك مع المنتخب الأول في التصفيات الأولية للتأهل إلى مونديال البرازيل 2014، إبان إشراف المدرب الهولندي فرانك ريكارد.