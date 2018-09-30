الدوسري يفوز برالي باها الأردن الصحراوي

عمان- وكالات

تمكن السائق السعودي عيسى الدوسري من الفوز بلقب رالي باها الأردن الصحراوي في نسخته الأولى، بعدما نجح مع ملاحه الإماراتي علي حسن من الحفاظ على صدارة اليوم الأول، والفوز باللقب.

ونجح الدوسري من تسجيل زمن وقدره 4:23:15 ساعات، وبفارق ساعة و14 دقيقة عن مواطنيه فارس المشنا، وسعود التميمي اللذين حلا في المركز الثاني، فيما جاء في المركز الثالث متعب وعبدالله الشمري بزمن وقدره 5:27:24 ساعات.

وسجّل السائقون السعوديين سيطرتهم على المراكز الأولى؛ إذ جاء خالد الهمزاني وفهد العمر في المركز الرابع، فيما جاء أحمد المالكي وعمر اللاحم في المركز الخامس على متن ايسوزو “دي ماكس”.

وسجل سائق ذوي الاحتياجات الخاصة فهد العبد اللطيف اسمه في المركز السادس والمركز الأول في فئة T2 بمساعدة زميله زياد الحربي مما يدل على العزيمة والإرادة اللتَين تمتعا بهما. من جهته، قال عيسى الدوسري عقِب تتويجه: “سار كل شيءٍ بسلاسة وأنا سعيدٌ للغاية بذلك، خُضت المرحلة الأخيرة بتأني، وكُنت أبطأ من الأمس بأربع دقائق، لقد كانت مرحلةً جميلة وسريعة جداً في الوقت نفسه”