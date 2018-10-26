الدولار قرب أعلى مستوى في 10 أسابيع

حوم الدولار قرب أعلى مستوى في عشرة أسابيع اليوم الجمعة مع ترقب المستثمرين لمعرفة ما إذا كانت بيانات النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة ستظهر بأي شكل تراجعا عن قوتها المستمرة منذ أشهر.

وعبر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب عن عدم رضاه عن قوة الدولار.

ويتوقع المتعاملون قراءة من المحتمل أن تكون أقوى لبيانات الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة اليوم الجمعة، وهو ما قد يتسبب في ارتفاع الدولار أكثر.

ومن المتوقع أن يكون الافتصاد الأمريكي قد نما 3.3 بالمئة على أساس سنوي في الربع الثالث من العام بعد نمو بلغ 4.2 بالمئة في الربع الثاني.

ومن المتوقع أن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في ديسمبر.

في الوقت ذاته، ارتفع اليورو قليلا إلى 1.1383 دولار اليوم الجمعة. وكانت العملة الأوروبية الموحدة بلغت أدنى مستوى في شهرين عند 1.1353 دولار في الجلسة السابقة.

وخسر الدولار 0.2 بالمئة أمام العملة اليابانية ليسجل 112.14 ين، بينما بلغ الدولار الإسترالي الذي ينظر له على أنه قياس للإقبال على المخاطرة أدنى مستوى في نحو 33 شهرا.

ولم يسجل مؤشر الدولار تغيرا يذكر عند 96.56 اليوم الجمعة بعدما بلغ أعلى مستوى في شهرين يوم الخميس. ومكاسب مؤشر الدولار ناتجة إلى حد كبير عن خسائر اليورو البالغ وزنه على المؤشر 57.6.