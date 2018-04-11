الدولار قرب أقل سعر في أسبوعين مع انحسار مخاوف الحرب التجارية

استقر الدولار قرب أدنى مستوياته في أسبوعين مقابل سلة عملات اليوم الأربعاء مع انحسار مخاوف الحرب التجارية بينما تنتظر الأسواق بيانات التضخم الأمريكي المهمة لاستقاء اتجاه الدولار في المدى القريب.

وهبط مؤشر الدولار، الذي يقيس قوة العملة أمام سلة من ست عملات رئيسية، 0.1 بالمئة إلى 89.472 مقتربا من مستواه شديد الانخفاض 89.251 المسجل في 28 مارس آذار.

وكان الرئيس الصيني شي جين بينغ تعهد أمس الثلاثاء بمزيد من تحرير الاقتصاد وخفض رسوم الاستيراد على منتجات من بينها السيارات.

خففت تصريحات شي المخاوف من حرب تجارية بين الصين والولايات المتحدة وجددت الشهية للمخاطرة بين المستثمرين في العملات المرتبطة بتجارة السلع الأولية والأسواق الناشئة.

وارتفع اليورو 0.2 بالمئة إلى 1.2383 دولار مسجلا أقوى مستوياته منذ 28 مارس آذار.

وواصل الروبل الروسي هبوطه اليوم منخفضا أكثر من واحد بالمئة مقابل الدولار لتصل خسائر الأسبوع الحالي إلى حوالي 12 بالمئة في ظل موجة جديدة من العقوبات الأمريكية.