الدولار يتراجع بعد صعود قادته توقعات رفع الفائدة

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هبط الدولار في تعاملات أوروبا اليوم الاثنين مع اتجاه المستثمرين لجني الأرباح بعد ارتفاع العملة الأمريكية الأسبوع الماضي بفعل التوقعات بأن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة هذا الشهر.

وتعرض الدولار إلى ضغوط أيضا من أخبار في وقت سابق من اليوم حول إطلاق كوريا الشمالية

أربعة صواريخ باليستية سقط ثلاثة منها في المياه الإقليمية لليابان حيث اتجه المستثمرون إلى شراء الين عملة الملاذ الآمن.

وقالت رئيسة مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) جانيت يلين يوم الجمعة إن المجلس

يتجه لرفع سعر الفائدة الأساسي هذا الشهر إذا ظلت بيانات الوظائف

والتضخم قوية وهو ما رأت البنوك أنه يعزز احتمال رفع الفائدة خلال الاجتماع القادم للبنك.

وقادت التصريحات إلى جانب سلسلة أخرى من تعقيبات مسؤولين بمجلس الاحتياطي الاتحادي

التي تصب في اتجاه رفع الفائدة إلى انخفاض الدولار يوم الجمعة مع اتجاه المستثمرين

لجني الأرباح بعد ارتفاع العملة الأمريكية لأربعة أسابيع متتالية أمام سلة عملات.

ونزل الدولار 0.3 بالمئة أخرى اليوم الاثنين إلى 101.22 وهو أدنى مستوى في أسبوع.

ومع تراجع الإقبال على المخاطرة بعد أنباء كوريا الشمالية انخفض الدولار 0.4 بالمئة

أمام الين إلى 113.68 ين مقارنة مع 114.75 ين يوم الجمعة.

وارتفع اليورو إلى أعلى مستوى في أسبوعين عند 1.0640 دولار

وسط استمرار ترقب المستثمرين لسباق الانتخابات الرئاسية في فرنسا.