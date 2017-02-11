الدولار يتراجع دون 18 جنيها مصريا للمرة الأولى منذ شهرين

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القاهرة- وكالات

تراجع سعر شراء الدولار، دون حاجز 18 جنيهاً في البنوك المصرية الخميس، للمرة الأولى منذ نحو شهرين.

وقال متعاملون في سوق الصرف، إن سعر شراء الدولار في عدد من البنوك الحكومية والخاصة، تراوح بين 17.75 و17.85 جنيه، بينما تراوح سعر البيع بين 17.60 و18.95 جنيه.

وتوقعت مؤسسات دولية ومحلية مؤخراً، تراجع سعر صرف الدولار في مصر إلى ما بين 14 و 15.5 جنيه مع نهاية العام المالي الحالي، (نهاية يونيو/حزيران المقبل).

وأرجع متعاملون تراجع الدولار، إلى زيادة التدفقات الدولارية القادمة من الخارج خلال الفترة الأخيرة، من ضمنها زيادة استثمارات الأجانب في أذون الخزانة المصرية، وطرح سندات دولارية بالأسواق الدولية بقيمة 4 مليارات دولار، وانخفاض الواردات وارتفاع الصادرات.