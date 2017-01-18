الدولار يتعافى بعد خسائر استمرت 5 أيام

شارك عبر واتساب

تعافى الدولار يوم الأربعاء بعدما هبط على مدار خمسة أيام متتالية أمام سلة عملات مع ترقب المستثمرين لكلمة رئيسة مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) في وقت لاحق من يوم الأربعاء وبيانات التضخم الأمريكية لاستشفاف إشارات بشأن مسار أسعار الفائدة.

وبعد يوم من التعاملات المتقلبة التي شهدت ارتفاع الجنيه الاسترليني

بأكثر من ثلاثة بالمئة في أفضل أداء له أمام الدولار منذ 1998 على الأقل

هدأت أسواق العملات يوم الأربعاء وشهدت معظم تحركات اليوم السابق تحولا طفيفا في الاتجاه.

ونزل الاسترليني 0.7 بالمئة في حين قفز الدولار الذي سجل أدنى مستوى

في سبعة أسابيع عند 112.57 ين في التعاملات المبكرة في آسيا 0.5 بالمئة إلى 113.19 ين.

واستقر مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة تضم ست عملات رئيسية

عند 100.56 بارتفاع 0.2 بالمئة بعدما هبط إلى أدنى مستوى منذ الثامن من ديسمبر كانون الأول عند 100.26 يوم الثلاثاء.