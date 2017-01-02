الدولار يتعافى من أدني مستوى في أسبوعين

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تعافى الدولار اليوم الاثنين من أدني مستوى في أسبوعين مقابل سلة من ست عملات رئيسية لكن التداولات اتسمت بالضعف بسبب إغلاق العديد من الأسواق بمناسبة عطلة العام الجديد.

وارتفع الدولار إلى أعلى مستوياته في 14 عاما في ديسمبر مدعوما بتوقعات الأسواق

بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سيرفع أسعار الفائدة ثلاث مرات هذا العام

وأن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب سيحفز النمو والتضخم ببرنامج لزيادة الإنفاق.

وأنهي الدولار العام بزيادة سنوية بنحو أربعة في المئة مسجلا مكاسب للعام الرابع على التوالي.

لكن مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية منافسة فقد أكثر من واحد في المئة

في الأيام الثلاثة الأخيرة من الأسبوع الماضي.

وتفاقمت خسائر المؤشر الجمعة خلال ارتفاع لفترة وجيزة لليورو في تداولات منخفضة من حيث الحجم في آسيا.

وقفزت العملة الأوروبية الموحدة بقيمة سنتين كاملين لتصل إلى 1.07 دولار قبل أن تتراجع سريعا.

وانخفض اليورو اليوم إلى 1.0513 دولار بينما ارتفع مؤشر الدولار ربع نقطة مئوية إلى 102.43

مقتربا من مستوى الذروة في 14 عاما البالغ 103.65 والذي لامسه في 30 ديسمبر.

وارتفع الاسترليني 0.2 في المئة إلى 1.2347 دولار مقتربا من أعلى مستوي في عشرة أيام

والذي سجله يوم الجمعة عندما بلغ 1.2388 دولار.